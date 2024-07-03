Adana'daki cinayet ve yaralama davasında yargılanan sanığa 17 yıl 3 ay hapis

Adana'da, fabrikada çalışan eşiyle arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi öldürdüğü, başka bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 17 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Durmuş Y. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada Cansu Y. ile hakkında uzaklaştırma kararı olduğu belirtilen sanık eşi Durmuş Y. arasında tartışma çıktığını belirtti.

Savcı, Durmuş Y. ile eşi Cansu Y. arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Tolga Kılıç'ı bıçakla öldürdüğünü, karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü V.K'yi ise yaraladığını bildirdiği sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silahla kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

"Ben kolumu kaldırıp kendimi korumaya çalıştım. Bu sırada kolumdan yaralandım. Bu sırada V.K. tekrar tekrar bana vurdu. Bana saldırdıkları sırada elimde bulunan bıçağı rastgele sağa sola salladım. Bu sırada maktul yaralanmıştı. V.K. tekrar bana saldırmak istediğinde yere düştü. Eğer benim V.K'yi öldürme kastım olsa zaten bu sırada rahatlıkla bunu yapabilirdim. Kendisi elindeki demir profilin üzerine düşmüştür. Ben V.K'yi boyun bölgesinden yaralamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."