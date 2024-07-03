Adana'da 62 çeşit silajlık mısırdan verimi ve kalitesi yüksek olanlar tescillenecek

Adana'da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yürütülen proje kapsamında deneme ekimi yapılan 62 çeşit silajlık mısırdan verimi ve kalitesi yüksek olanların tescillenmesi için çalışılacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğinde çeşitli kamu kurumları ve özel tohum firmaları ortaklığında hazırlanan "Yüksek Verim ve Silaj Kalitesine Sahip Silajlık Hibrit Mısır Çeşitlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında tarla günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte katılımcılar, enstitüde 248 parselde ekimi yapılan 62 çeşit silajlık mısırın bulunduğu arazide incelemelerde bulundu.