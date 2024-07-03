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        Adana'da 62 çeşit silajlık mısırdan verimi ve kalitesi yüksek olanlar tescillenecek

        Adana'da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yürütülen proje kapsamında deneme ekimi yapılan 62 çeşit silajlık mısırdan verimi ve kalitesi yüksek olanların tescillenmesi için çalışılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:26 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:26
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        Adana'da 62 çeşit silajlık mısırdan verimi ve kalitesi yüksek olanlar tescillenecek
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        Adana'da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yürütülen proje kapsamında deneme ekimi yapılan 62 çeşit silajlık mısırdan verimi ve kalitesi yüksek olanların tescillenmesi için çalışılacak.

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğinde çeşitli kamu kurumları ve özel tohum firmaları ortaklığında hazırlanan "Yüksek Verim ve Silaj Kalitesine Sahip Silajlık Hibrit Mısır Çeşitlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında tarla günü etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte katılımcılar, enstitüde 248 parselde ekimi yapılan 62 çeşit silajlık mısırın bulunduğu arazide incelemelerde bulundu.

        Proje lideri Doç. Dr. Gönül Cömertpay, etkinlikte yaptığı konuşmada, projenin 2021'de başladığını ve bu yıl sona ereceğini söyledi.

        Projede 62 mısır çeşidinin enstitüde parsellere ekildiğini belirten Cömertpay, bu mısırlardan verimi ve kalitesi yüksek olanların belirlenip tescil edileceğini dile getirdi.

        Gelecek günlerde gerekli verileri aldıktan sonra mısırın hasadını gerçekleştireceklerini anlatan Cömertpay, projede metan gazı salımı açısından daha düşük çeşitlerin gözetildiğini vurguladı.

        Enstitü Müdürü Abdullah Çil de enstitü olarak özel sektör ile işbirliğine büyük önem verdiklerini, projenin de bu yönde güzel bir örnek olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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