Oğlunun KKTC'de öldüğü haberini alan Adana'daki babası kalp krizinden yaşamını yitirdi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan oğlunun ölüm haberini alan Adana'daki babası, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan oğlunun ölüm haberini alan Adana'daki babası, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Girne'de ikamet eden amatör futbolcu Berkay Yayla (25), 1 Temmuz'da "apartmanın 7'nci katındaki daireden düşme sonucu" yaşamını yitirdi.
Berkay'ın ölüm haberinin Adana'da yaşayan ailesine verilmesi üzerine baba Halil Yayla rahatsızlandı.
Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Halil Yayla, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Halil Yayla ile KKTC'den kente getirilen oğlu Berkay Yayla'nın cenazesi, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.
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