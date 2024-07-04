Adana'da kuyumcudan soygun iddiasına dava

Adana'da kuyumcudan altın çaldıkları iddia edilen biri tutuklu 2 sanık hakkında "silahla yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde 8 Ekim 2023'te S.Y'nin işlettiği kuyumcudan altın çaldıkları iddiasıyla 12 Ekim 2023'te tutuklanan T.C.S. ile tutuksuz C.D. hakkında "silahla yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanıkların motosikletle S.Y'ye ait kuyumcu dükkanına gittikleri ve burada müştekiyi yanında getirdikleri torbayı altınla doldurması için ölümle tehdit ettikleri belirtildi.