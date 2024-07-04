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        Adana'da kuyumcudan soygun iddiasına dava

        Adana'da kuyumcudan altın çaldıkları iddia edilen biri tutuklu 2 sanık hakkında "silahla yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 10:22 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:22
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        Adana'da kuyumcudan soygun iddiasına dava
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        Adana'da kuyumcudan altın çaldıkları iddia edilen biri tutuklu 2 sanık hakkında "silahla yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde 8 Ekim 2023'te S.Y'nin işlettiği kuyumcudan altın çaldıkları iddiasıyla 12 Ekim 2023'te tutuklanan T.C.S. ile tutuksuz C.D. hakkında "silahla yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanıkların motosikletle S.Y'ye ait kuyumcu dükkanına gittikleri ve burada müştekiyi yanında getirdikleri torbayı altınla doldurması için ölümle tehdit ettikleri belirtildi.

        İddianamede, S.Y'nin torbaya bir miktar altın koyduktan sonra, sanıkların iş yerinde 2 el havaya ateş ettiği ve olay yerinden motosikletle kaçtıkları anlatılarak T.C.S. ve C.D'nin "silahla yağma" suçundan 15'er, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar olmaz üzere 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 sanığın yargılaması 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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