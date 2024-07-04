Adana'da bir kadın, kolyesini çalmak isteyen zanlıyı elindeki çubukla vurarak engelledi

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, şüpheli adres sorduğu kadının daha sonra boynundaki kolyeyi çalmaya çalışıyor. Kadının elindeki çubukla vurması üzerine zanlı olay yerinden kaçıyor.

Ekipler, sokaktaki bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti.

Hadırlı Mahallesi'nde ikamet eden Zahide B, sokakta yürüdüğü sırada yanına bisikletli bir kişi yaklaştı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadının, boynundaki altın kolyesini çalmaya çalışan şüpheliye elindeki çubukla vurarak engel olması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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