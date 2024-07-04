Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Türkiye şampiyonu down sendromlu yüzücüler milli forma için kulaç atıyor

        NURŞİN MAĞIN / SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Ailelerinin yönlendirmesiyle yaklaşık 6 yıl önce yüzme sporuyla ilgilenmeye başlayan 18 yaşındaki Kumsal Dinibütün ve Eren İçer, ay-yıldızlı forma için kulaç atıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye şampiyonu down sendromlu yüzücüler milli forma için kulaç atıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        NURŞİN MAĞIN / SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Ailelerinin yönlendirmesiyle yaklaşık 6 yıl önce yüzme sporuyla ilgilenmeye başlayan 18 yaşındaki Kumsal Dinibütün ve Eren İçer, ay-yıldızlı forma için kulaç atıyor.

        Antrenmanlarını birlikte sürdüren "kelebek", "kurbağa" ve "serbest" kategorilerinde katıldığı yarışmalarda Türkiye şampiyonluğu elde eden Kumsal ile Eren, başarılarına yenilerini ekleyebilmek için çalışıyor.

        Geçen ay Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda, Kumsal 3 altın madalya, Eren ise 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.

        Haftanın 3 günü aynı havuzda çalışmalarını sürdüren Kumsal ve Eren, Down Sendromlular Yüzme Milli Takımı'na seçilmeyi hedefliyor.

        - Ünsal: "Hedefimiz milli takım"

        Özel sporcular ve bedensel engelliler yüzme antrenörü Furkan Ünsal, AA muhabirine, Kumsal ve Eren'in 6 yaşındayken kendisinin gözetiminde bu branşa başladıklarını anlattı.

        Kumsal ve Eren'in bu spor sayesinde hem sosyalleştiğini hem de çeşitli başarılar elde ettiğini belirten Ünsal, iki özel sporcusuyla yeni madalyalar için sıkı şekilde çalıştıklarını söyledi.

        Ünsal, havuzdaki çalışmalarının yanı sıra kara antrenmanları da yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Yüzme zorlu bir branş olduğu için kara antrenmanlarında destekliyoruz. Mekik ve şınav yapabiliyorlarsa, barfiks gibi egzersizlerle ilerliyoruz. Şu an hedefimiz milli takım. Bu yönde inanılmaz bir gayret içerisindeyiz. En iyi şekilde bu süreci değerlendirip, milli takıma gitmek istiyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte yeni milli takım seçmeleri olduğunda, biz Kumsal ile Eren'i orada görmek istiyoruz."

        Baba Ergün İçer de oğlu Eren'in hem eğitimi hem de sportif çalışmalarıyla yakından ilgilendiklerini dile getirdi.

        Fizik gelişimini desteklemek için başlattıkları yüzmede, oğlunun başarı elde etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten baba İçer, "Yüzmeye yaklaşık 8-9 yaşlarında başladı. Hem okul sporlarında hem de federasyon yarışlarında güzel dereceler ve başarılar elde ettik. Federasyon yarışlarında bölge barajlarını geçip, Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladık. Hedefimiz imkanlar doğrultusunda inşallah milli takım." diye konuştu.

        Kumsal'ın annesi Ebru Dinibütün ise kızının ilk etaplarda sudan korktuğunu anlattı.

        Kızının önce yavaş yavaş suya alıştığını, ardından antrenörünün çabasıyla yüzmeyi öğrendiğini belirten anne Dinibütün, şu anda ise milli formanın hayalini kurduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Trump: Biden yarıştan çekilecek
        Trump: Biden yarıştan çekilecek
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        "Nez'i linç ettirmem"
        "Nez'i linç ettirmem"
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Ters yola giren kamyon balkonu yıktı!
        Ters yola giren kamyon balkonu yıktı!

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kadın, kolyesini çalmak isteyen zanlıyı elindeki çubukla vurar...
        Adana'da bir kadın, kolyesini çalmak isteyen zanlıyı elindeki çubukla vurar...
        Kolyesini çalmaya kalkışan kapkaççıya ağaç dalıyla vurdu
        Kolyesini çalmaya kalkışan kapkaççıya ağaç dalıyla vurdu
        Adana'da kuyumcudan soygun iddiasına dava
        Adana'da kuyumcudan soygun iddiasına dava
        Yeğen cinayetine neden olan prefabrik ev kundaklandı
        Yeğen cinayetine neden olan prefabrik ev kundaklandı
        Adana'da bir kişinin evinin bahçesinde öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutu...
        Adana'da bir kişinin evinin bahçesinde öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutu...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadına 12,5 yıl hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadına 12,5 yıl hapis