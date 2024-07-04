Adana'da 2 kişiyi silahla ağır yaraladıkları iddiasıyla 5 sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 kişiyi silahla ağır yaraladıkları iddiasıyla 3'ü tutuklu 5 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Onur Mahallesi'nde E.Y. ve U.K'nin 25 Ocak'ta silahla ağır yaralanmasıyla ilgili olaydan bir gün sonra tutuklanan A.S, C.E, M.Y. ile tutuksuz V.T. ve İ.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar ile müştekiler arasında motosiklet kazası sebebiyle önceye dayalı husumet bulunduğu, A.S'nin de bu durumu dayısı V.T'ye söylediği belirtildi.

Sanık V.T'nin Mersin'den Adana'ya gelerek müşteki E.Y'yi arayarak görüşmek istediği ve tarafların Onur Mahallesi'nde bir araya geldiği iddianamede belirtildi. İddianamede, bu sırada taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanıkların, olay yerine motosikletle gelen müştekiler E.Y. ve U.K'yi hayati tehlike geçirecek şekilde silahla ağır yaraladıkları anlatılarak, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.