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        Adana'da eşini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:44 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:44
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        Adana'da eşini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya emekli astsubay olan tutuklu sanık Yaşar E. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Seda E. ile kocası Yaşar E. arasında araç meselesi nedeniyle tartışma çıktığını ve sanığın 3 çocuğunun yanında eşine tabancayla ateş açtığını belirtti.

        Savcı, Seda E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirerek, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Sanık Yaşar E. savunmasında, eşini çok sevdiğini ileri sürerek, "Bir an istem dışı olarak eşimi öldürdüm. Rahmetli eşimi çok seviyordum. 3 çocuğumun annesiydi. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde 26 Ekim 2023'te Seda E'nin evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili eşi Yaşar E. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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