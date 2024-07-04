Adana'da eşini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Sanık Yaşar E. savunmasında, eşini çok sevdiğini ileri sürerek, "Bir an istem dışı olarak eşimi öldürdüm. Rahmetli eşimi çok seviyordum. 3 çocuğumun annesiydi. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Seda E. ile kocası Yaşar E. arasında araç meselesi nedeniyle tartışma çıktığını ve sanığın 3 çocuğunun yanında eşine tabancayla ateş açtığını belirtti.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya emekli astsubay olan tutuklu sanık Yaşar E. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

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