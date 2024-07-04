Evinde rahatsızlanan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Durak, hastaneye kaldırıldı

Durak'ın bilincinin açık olduğu ve vertigo şüphesiyle tedaviye alındığı bildirildi.

Durak'a burada ÇÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Kekeç müdahalede bulundu.

Bunun üzerine Durak için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.

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