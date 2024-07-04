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        Adana'da silahlı kavganın ortasında kalan kişi yaşamını yitirdi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı kavganın ortasında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, balkonda oturan 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 23:12 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:12
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        Adana'da silahlı kavganın ortasında kalan kişi yaşamını yitirdi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı kavganın ortasında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, balkonda oturan 1 kişi yaralandı.

        Yunus Emre Mahallesi Şehit Ahmet Mehmet Oruç Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

        Bu sırada marketten çıkan ve çatışmanın ortasında kalan Hasan İplikçioğlu ile evinin balkonunda oturan N.E. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İplikçioğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Elinden yaralanan N.E'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Şüpheli P.K'yi gözaltına alan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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