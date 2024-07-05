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        Adana'da motosikletli yunus timi bir motosikletliyle çarpıştı 3 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletli yunus timinin başka bir motosikletliyle çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 00:12 Güncelleme: 05.07.2024 - 00:12
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        Adana'da motosikletli yunus timi bir motosikletliyle çarpıştı 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletli yunus timinin başka bir motosikletliyle çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

        Obalar Caddesi'nde A.P. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile yunus ekibine ait motosiklet çarpıştı.

        Kaza sonucu devrilen ekip motosikletindeki E.V. ve M.A. ile diğer iki tekerleklinin sürücüsü A.P. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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