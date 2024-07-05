Adana'da motosikletli yunus timi bir motosikletliyle çarpıştı 3 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletli yunus timinin başka bir motosikletliyle çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletli yunus timinin başka bir motosikletliyle çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Obalar Caddesi'nde A.P. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile yunus ekibine ait motosiklet çarpıştı.
Kaza sonucu devrilen ekip motosikletindeki E.V. ve M.A. ile diğer iki tekerleklinin sürücüsü A.P. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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