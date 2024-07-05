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        Adana'da silah kaçakçılığı şüphelisi operasyonla yakalandı

        Adana'da silah kaçaklığı yaptığı tespit edilen şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 08:42 Güncelleme: 05.07.2024 - 08:42
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        Adana'da silah kaçakçılığı şüphelisi operasyonla yakalandı
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        Adana'da silah kaçaklığı yaptığı tespit edilen şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

        Valiliğin açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, şüphelinin merkez Yüreğir ilçesinde olduğunu tespit etti.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 14 fişek ele geçirdi.

        Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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