Adana'da silah kaçakçılığı şüphelisi operasyonla yakalandı
Adana'da silah kaçaklığı yaptığı tespit edilen şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Adana'da silah kaçaklığı yaptığı tespit edilen şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Valiliğin açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, şüphelinin merkez Yüreğir ilçesinde olduğunu tespit etti.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 14 fişek ele geçirdi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
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