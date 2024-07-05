Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
Adana'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Adana'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamette ve araçta arama yaptı.
Aramalarda 98,41 gram eroin ile 69,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bunun üzerine şüpheliler İ.A.Ç, S.G. ve S.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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