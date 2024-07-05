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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Adana'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 05.07.2024 - 09:44
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Adana'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamette ve araçta arama yaptı.

        Aramalarda 98,41 gram eroin ile 69,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Bunun üzerine şüpheliler İ.A.Ç, S.G. ve S.S. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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