Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Bunun üzerine şüpheliler İ.A.Ç, S.G. ve S.S. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamette ve araçta arama yaptı.

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