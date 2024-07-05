Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 15 yıl hapis istemi

Sanığın "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, İ.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, iş yerinde de hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği bilgisi yer verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından Dede Korkut Mahallesi'ndeki İ.D'ye ait iş yerine düzenlenen operasyonda, sanığın poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelenlere satarken yakalandığı belirtildi.

İlçedeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 20 Şubat'ta tutuklanan İ.D. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

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