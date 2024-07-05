Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Adana'nın Feke ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Adana'nın Feke ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Cemal Kaynak idaresindeki 01 AEP 796 plakalı otomobil İslam Mahallesi Ulus Caddesi'nde seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Bingöl'e (68) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ali Bingöl, 112 Acil Sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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