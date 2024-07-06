Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili 2 sanığa müebbet istemiyle dava

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otobüs şoförünün bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Sinanpaşa Mahallesi'nde 10 Haziran 2023'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförü Mehmet Tayfun Kalan'ın (38) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 13 Haziran 2023'te tutuklanan cinayet zanlısı minibüs şoförü M.T. ve kavga sırasında ona yardım ettiği iddia edilen suça sürüklenen çocuk A.K. (17) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü otobüs sürücüsü Mehmet Tayfun Kalan ile minibüs sürücüsü M.T. arasında yolcu almak için durakta uzun süre bekleme meselesi nedeniyle kavga çıktığı belirtildi. İddianamede tarafların kavga sırasında birbirlerine bıçakla saldırdığı, M.T'nin yanında bulunan A.K'nin de Mehmet Tayfun Kalkan'a eliyle vurup darbettiği anlatıldı. A.K'nin sanık M.T. ile birlikte hareket ederek maktulün direncinin kırılmasına sebebiyet verdikleri, bilirkişi raporuna göre de M.T'nin kullandığı dolmuşun sesli kamera görüntüleri üzerinde yapılan tespitte telefonla aradığı kişiye "Bıçak yedim, onu da vurdum" dediği, olay sonrası ağır yaralanan Mehmet Tayfun Kalan'ın hastanede hayatını kaybettiği belirtilerek, sanıklar M.T. ve A.K'nin "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.