Adana, Mersin ve Osmaniye'de sıcak hava etkisini sürdürüyor

Osmaniye'de sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise Karaçay Şelalesi'nde serinlemeye çalıştı.

Cadde ve sokakların boş kaldığı Adana, Mersin ve Osmaniye'de dışarıya çıkan vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Hissedilen hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Osmaniye'de nem oranı ise yüzde 51 olarak ölçüldü.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de, sıcak hava ve nem vatandaşları bunaltıyor.

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