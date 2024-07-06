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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de sıcak hava etkisini sürdürüyor

        Adana, Mersin ve Osmaniye'de, sıcak hava ve nem vatandaşları bunaltıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:04 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:04
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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de sıcak hava etkisini sürdürüyor
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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de, sıcak hava ve nem vatandaşları bunaltıyor.

        Hava sıcaklığının gün ortasında 36 dereceye ulaştığı Adana'da, cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

        Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği Mersin'de ise nem oranı yüzde 57'ye çıktı.

        Hissedilen hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Osmaniye'de nem oranı ise yüzde 51 olarak ölçüldü.

        Cadde ve sokakların boş kaldığı Adana, Mersin ve Osmaniye'de dışarıya çıkan vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        Osmaniye'de sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise Karaçay Şelalesi'nde serinlemeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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