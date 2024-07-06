Adana'da dolmuşçular, güzergahlarına minibüs eklenmesini protesto etti
Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşçular, güzergahlarına yeni minibüslerin eklenmesine tepki gösterdi.
Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşçular, güzergahlarına yeni minibüslerin eklenmesine tepki gösterdi.
İtimat Dolmuşçular Kooperatifi üyeleri, bağlı oldukları güzergaha Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) 6 ayrı minibüs kooperatifinin araçlarının dahil edildiği iddia ederek Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi.
Duruma tepki gösteren kooperatif üyeleri, ellerinde taşıdıkları pankartlarla belediye binası önünde bir süre oturma eylemi yaptı.
Minibüsçüler, uygulamanın kendilerini mağdur edeceğini ileri sürerek karardan vazgeçilmesini istedi.
Eylemin ardından minibüsçüler belediye binası önünden ayrıldı.
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