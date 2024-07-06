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        Adana'da dolmuşçular, güzergahlarına minibüs eklenmesini protesto etti

        Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşçular, güzergahlarına yeni minibüslerin eklenmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:16 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:16
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        Adana'da dolmuşçular, güzergahlarına minibüs eklenmesini protesto etti
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        Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşçular, güzergahlarına yeni minibüslerin eklenmesine tepki gösterdi.

        İtimat Dolmuşçular Kooperatifi üyeleri, bağlı oldukları güzergaha Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) 6 ayrı minibüs kooperatifinin araçlarının dahil edildiği iddia ederek Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi.

        Duruma tepki gösteren kooperatif üyeleri, ellerinde taşıdıkları pankartlarla belediye binası önünde bir süre oturma eylemi yaptı.

        Minibüsçüler, uygulamanın kendilerini mağdur edeceğini ileri sürerek karardan vazgeçilmesini istedi.

        Eylemin ardından minibüsçüler belediye binası önünden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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