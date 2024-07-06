Adana'da dolmuşçular, güzergahlarına minibüs eklenmesini protesto etti

Duruma tepki gösteren kooperatif üyeleri, ellerinde taşıdıkları pankartlarla belediye binası önünde bir süre oturma eylemi yaptı.

İtimat Dolmuşçular Kooperatifi üyeleri, bağlı oldukları güzergaha Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) 6 ayrı minibüs kooperatifinin araçlarının dahil edildiği iddia ederek Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi.

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