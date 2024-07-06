Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Gedikli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine alana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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