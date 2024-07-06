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        Adana Demirspor'da Mendoza sözleşmesini feshetti

        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza'nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 22:03 Güncelleme: 06.07.2024 - 22:03
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        Adana Demirspor'da Mendoza sözleşmesini feshetti
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        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza'nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

        Yapılan açıklamada kulübün futbolcunun sözleşmesindeki tüm sorumluluklarını yerine getirdiği belirtilerek, "Buna rağmen oyuncumuz, ailevi sebeplerini öne sürerek eşinin gelmek istememesi üzerine 4 Temmuz itibarıyla sözleşmesini haksız olarak feshetmiştir. Kulübümüz ve hukuk birimimiz konuyla ilgili girişimlerine başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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