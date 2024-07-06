GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Gedikli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 20 arazöz ve 7 su tankı sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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