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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 21:31 Güncelleme: 06.07.2024 - 21:31
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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Gedikli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 20 arazöz ve 7 su tankı sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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