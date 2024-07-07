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        Hollanda-Türkiye maçı, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de dev ekranlardan izlendi

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 00:16 Güncelleme: 07.07.2024 - 00:16
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        Hollanda-Türkiye maçı, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de dev ekranlardan izlendi
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

        Adana'da vatandaşlar Hollanda-Türkiye karşılaşmasını dev ekrandan izlemek için merkez Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan katılımcılar, maç boyunca milli takıma destek verdi.

        Milli takımın maçta 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmesi sporseverleri üzdü.

        Öte yandan Pozantı ilçesinde de Ömer ile Vahide Çalık çifti Hollanda-Türkiye maçını düğünlerinde telefondan takip etti.

        - Mersin

        Mersin'de vatandaşlar, maçı Yenişehir ilçesindeki sahil bandında bulunan Kültür Park’ta Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu dev ekrandan izledi.

        Çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla maçı takip etti.

        Toroslar ilçesindeki yayla kesiminde bulunan Değirmendere Mahallesi'nde de vatandaşlar karşılaşmayı mahalle meydanında kurulan ekrandan izledi.

        - Hatay

        Hatay’da vatandaşlar, maçı merkez Antakya ilçesindeki EXPO Kisecik Amfi Tiyatro alanında Büyükşehir Belediyesinin kurduğu dev ekrandan izledi.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan katılımcılar, maç boyunca milli takıma destek verdi.

        Heyecanla karşılaşmayı izleyen sporseverler, milli takımın 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada hüzün yaşadı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de vatandaşlar Türkiye-Hollanda maçını Osmaniye Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip etti.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla maçı izleyen vatandaşlar, heyecanlı dakikalar yaşadı.

        Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de maçı, giydiği milli takım formasıyla vatandaşlarla izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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