Hollanda-Türkiye maçı, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de dev ekranlardan izlendi

Çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla maçı takip etti.

Öte yandan Pozantı ilçesinde de Ömer ile Vahide Çalık çifti Hollanda-Türkiye maçını düğünlerinde telefondan takip etti.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

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