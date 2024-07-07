Adana'da bahçede çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Feke ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Feke ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü.
Sülemişli Mahallesi'ndeki bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında, 3 dönümlük alan zarar gördü.
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