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        Adana'da bahçede çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Feke ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 21:22 Güncelleme: 07.07.2024 - 21:22
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        Adana'da bahçede çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Feke ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü.

        Sülemişli Mahallesi'ndeki bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangında, 3 dönümlük alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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