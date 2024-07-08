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        Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kaza yapınca yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan motosikletteki iki şüpheli kaza yapınca yaralı olarak yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 00:55 Güncelleme: 08.07.2024 - 00:58
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        Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kaza yapınca yakalandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan motosikletteki iki şüpheli kaza yapınca yaralı olarak yakalandı.

        Şehit Erkut Akbay Mahallesi Dadaloğlu Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, üzerinde iki kişi bulunan plakasız motosikleti durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ikazına rağmen zanlıların motosikletle kaçması üzerine kovalamaca başladı.

        Ekiplerin siren çalarak durdurmak istediği motosikletin aynı mahalledeki hemzemin geçitte devrilmesi sonucu iki şüpheli yaralandı. Bu sırada hemzemin geçitten geçen yük treni motosiklete çarptı.

        Polislerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralanan iki şüpheliyi ayakta tedavi etti.

        Müdahalelerin ardından iki zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelilerin kaçması ve kaza, bir vatandaşın kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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