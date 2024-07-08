Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 kişi kaza yapınca yakalandı

Şüphelilerin kaçması ve kaza, bir vatandaşın kamerasınca kaydedildi.

Polislerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralanan iki şüpheliyi ayakta tedavi etti.

Ekiplerin siren çalarak durdurmak istediği motosikletin aynı mahalledeki hemzemin geçitte devrilmesi sonucu iki şüpheli yaralandı. Bu sırada hemzemin geçitten geçen yük treni motosiklete çarptı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan motosikletteki iki şüpheli kaza yapınca yaralı olarak yakalandı.

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