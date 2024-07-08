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        Adana'da yolunu kestiği kişinin elektrikli bisikletini gasbettiği öne sürülen sanığa dava

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, mahallede yolunu kestiği kişinin elektrikli bisikletini gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:21 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:21
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        Adana'da yolunu kestiği kişinin elektrikli bisikletini gasbettiği öne sürülen sanığa dava
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, mahallede yolunu kestiği kişinin elektrikli bisikletini gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        İlçenin Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde M.U'nun elektrikli bisikletini gasbettiği iddiasıyla 4 Ekim 2023'te tutuklanan suça sürüklenen çocuk B.K. (17) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanığın olay günü, M.U'nun yolunu kestiği ve müştekiden bisikleti kendisine teslim etmesini istediği belirtildi.

        Müştekinin bu durumu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine sanığın öldürmekle tehdit ettiği M.U'nun elektrikli bisikletini zorla aldığı ve olay yerinden de kaçtığı anlatılan iddianamede, B.K'nin "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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