Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

Durumu ağır olan çocuk daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun tedavisi, hastanenin yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Olay yerine gelen çocuğun ailesi ve çevredekiler, köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.

Bacağından yaralanarak yere düşen çocuğun arkadaşları haber vermek için ailesinin yanına gitti. Bu sırada çocuğa 5 sahipsiz köpek daha saldırdı.

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