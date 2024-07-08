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        Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

        Adana'da, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 5 yaşındaki çocuğun tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:03
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        Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
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        Adana'da, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 5 yaşındaki çocuğun tedavisi devam ediyor.

        Alınan bilgiye göre, Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde 5 Temmuz'da arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Bacağından yaralanarak yere düşen çocuğun arkadaşları haber vermek için ailesinin yanına gitti. Bu sırada çocuğa 5 sahipsiz köpek daha saldırdı.

        Olay yerine gelen çocuğun ailesi ve çevredekiler, köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü 5 Ocak Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan çocuk daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun tedavisi, hastanenin yoğun bakım servisinde devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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