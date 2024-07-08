Protez bacak takılan Berkay, Çocuk İyilik Merkezi'nde fizik tedavi görüyor

SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Kahramanmaraş'ta depremde anne ve babasını kaybettiği Ebrar Sitesi enkazından 20 saat sonra çıkarılan ve sol bacağı diz altından ampute edilen 15 yaşındaki Berkay Demir, Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi'nde (ÇOİM) geçen yıl takılan protezle yeniden ayağa kalktı.

Pazarcık merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depreme ailesiyle yaşadığı Ebrar Sitesi'nin 2. katındaki evlerinde yakalanan Berkay Demir, afette anne ve babasını kaybetti.

Berkay ise depremden 20 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarılarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada bir süre gördüğü tedavinin ardından İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılan Berkay'ın sol bacağı diz altından ampute edildi. Depremlerden yaralı kurtarılan ancak hayati risk nedeniyle bacak, kol gibi uzuvlarını kaybetmek zorunda kalan afetzede çocukların proteze ulaşması ve devamında onlara destek sağlanması amacıyla Çukurova Üniversitesi bünyesinde açılan ÇOİM, doktorunun başvurusuyla Berkay'ın tedavisi için devreye girdi. ÇOİM'de yapılan tetkiklerin ardından yaklaşık 1 yıl önce protez bacağına kavuşan ve koltuk değneğiyle yürümeye başlayan Berkay, merkezde fizik tedavi görüyor.

- "Böbreklerim iflas derecesine gelmişti" Berkay Demir, AA muhabirine, depreme uykuda yakalandıklarını ve bacağının üstüne beton düştüğünü söyledi. Afette anne ve babasını kaybettiğini anlatan Berkay, evli ve 3 çocuğu bulunan ağabeyi Uğur Demir'in yanında kalmaya başladığını belirtti. Çok zor bir süreç geçirdiğini ve toparlanmaya çalıştığını dile getiren Berkay, depremde yaşadığı korkuyu hala unutamadığını vurguladı. ÇOİM sayesinde yeniden ayağa kalktığını ve takılan protezine alışmaya çalıştığını ifade eden Berkay, "Enkazda 20 saat kaldığım için böbreklerimde sıkıntılar vardı. Doktorların dediğine göre iflas derecesine gelmişti. Tatilden tatile buraya geliyorum, fizik tedavi görüyorum. Protezimle ilgili sorun varsa çözüm bulmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

- "Ayağından çıkarttığım çorap hala evde duruyor" Uğur Demir de depreme evinde eşi ve çocuklarıyla yakalandığını, anne, babası ve kardeşlerinin yaşadığı Ebrar Sitesi'ne gittiğindeyse yıkılmış olarak bulduğunu kaydetti. Kız kardeşinin depremden yara almadan kurtulduğunu, enkazdaki anne ve babasından ses gelmediğini aktaran Demir, kardeşi Berkay'ı ise kendi çabasıyla çıkardığını söyledi. Anne ve babasının cansız bedenine afetten 5 gün sonra ulaştıklarını dile getiren Demir, şöyle konuştu: