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        Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1'i firari 9 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde olayla ilgisi olmayan bir kişinin öldüğü, eşinin ve bir zanlının yaralandığı iki grup arasındaki silahlı kavgayla ilgili 9 sanık hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:25 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:25
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        Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1'i firari 9 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde olayla ilgisi olmayan bir kişinin öldüğü, eşinin ve bir zanlının yaralandığı iki grup arasındaki silahlı kavgayla ilgili 9 sanık hakkında dava açıldı.

        Barbaros Mahallesi'nde 30 Nisan 2023'te Hasan Önder'in yaşamını yitirdiği, eşi Beşire Önder ile zanlılardan R.B'nin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan İ.Ş. ile tutuklu sanıklar A.C, E.B, H.Ş, İ.A, İ.B, R.A. ve tutuksuz R.B. ile A.D. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay öncesinde yaşanan kavga nedeniyle İ.B. ve H.Ş. arasında husumet bulunduğu, bu husumet nedeniyle taraflar arasında gruplaşma olduğu belirtildi.

        Olay günü sanıklar H.Ş, İ.Ş, İ.A'nın Barbaros Mahallesi'ndeki sokakta beklediği, sokağın diğer tarafına da sanıklar İ.B, R.B, ve A.C'nin geldiği ve taraflar arasında silahlı çatışma çıktığı anlatılan iddianamede, bu sırada sokaktan geçen Hasan Önder'in isabet aldığı 3 el ateş ile hayatını kaybettiği, eşi Beşire Önder'in ise hayati tehlike geçirmeyecek nitelikle yaralandığı ifade edildi.

        İddianamede, sanık H.Ş'nin ayrıca R.B'yi de silahla hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı belirtildi.

        Sanıklar A.D. ile R.B'nin silahla karşı gruba doğru ateş ettiği sokakta bulunan evlere de zarar verdiği aktarıldı.

        İddianamede, sanıklar A.C. R.A. ve E.B'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 10 yıldan 18'er yıla kadar, sanıklar İ.A, H.Ş. ve firari İ.Ş'nin 3 kişiye yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 30 yıldan 48'er yıla kadar, İ.B'nin 5 kişiye yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs", "kadına karşı basit yaralama" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" 28 yıl 4 aydan 49 yıl 6 aya kadar, R.B'nin ise 5 kişiye yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan 45 yıldan 75 yıla kadar, sanık A.D'nin 2 kişiye yönelik eylemi nedeniyle "mala zarar verme", suçundan 2 kez olmak üzere 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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