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        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı

        Kozan ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:59 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:59
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        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı
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        Kozan ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada 28 noktada 222 emniyet personeliyle denetim yapıldı.

        Uygulamalarda 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 35 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı, 15 araç ve 7 motosiklet trafikten men edildi.

        Ekipler, çeşitli suçlardan aranması olan 5 şüpheliyi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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