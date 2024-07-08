Adana Demirspor, teknik direktörlüğe Michail Valkanis'i getirdi

Açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Michail Valkanis ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Michail Valkanis." ifadelerine yer verildi.

Adana temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Avustralyalı Michail Valkanis ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

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