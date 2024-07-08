Adana Demirspor, teknik direktörlüğe Michail Valkanis'i getirdi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Michail Valkanis ile anlaştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Michail Valkanis ile anlaştı.
Adana temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Avustralyalı Michail Valkanis ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Michail Valkanis ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Michail Valkanis." ifadelerine yer verildi.
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