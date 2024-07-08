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        Adana'da baraj gölüne giren genç gözden kayboldu

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde girdiği baraj gölünde gözden kaybolan genci bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 23:56 Güncelleme: 08.07.2024 - 23:56
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        Adana'da baraj gölüne giren genç gözden kayboldu
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde girdiği baraj gölünde gözden kaybolan genci bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, M.A. (19) gezmek için Dörtler Mahallesi Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti.

        Göle giren M.A'nın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler polise haber verdi.

        Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gölde arama çalışması başlattı.

        Dalgıçlarca gölde yapılan aramadan sonuç çıkmadı.

        Arama çalışmalarına havanın kararınca ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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