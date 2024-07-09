Adana'da boğulmak üzereyken denizden çıkarılan kişi hastanede yaşamını yitirdi
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde girdiği denizden boğulmak üzereyken çıkarılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde girdiği denizden boğulmak üzereyken çıkarılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'ten tatil amaçlı Yumurtalık ilçesine geldiği belirtilen Veli Bozkurt (67) sahilden denize girdi.
Bir süre sonra denizde çırpınan Bozkurt, sahildekiler tarafından sudan çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince Yumurtalık Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt, sevk edildiği Ceyhan Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Bozkurt'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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