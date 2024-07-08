Adana'da baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Dörtler Mahallesi Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü'nde dün kaybolan 19 yaşındaki Muharrem Akkoç'un bulunması için başlanan ve hava karardığı için ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.