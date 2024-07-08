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        Adana'da baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 23:56 Güncelleme: 08.07.2024 - 23:56
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        Adana'da baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

        Dörtler Mahallesi Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü'nde dün kaybolan 19 yaşındaki Muharrem Akkoç'un bulunması için başlanan ve hava karardığı için ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        Bot yardımıyla gölde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Akkoç'un cansız bedenini buldu.

        Sudan çıkartılan gencin cenazesi, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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