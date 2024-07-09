Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu ticaretinden hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı

        Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 14 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 09:59 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu ticaretinden hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 14 hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 14 hükümlü yakalandı.

        Adreslerde 560 gram sentetik uyuşturucu, 20 kök Hint keneviri, 48 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Çocuklar için gitarını sattı
        Çocuklar için gitarını sattı
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Sonu gelmiyor! Bu sefer de 19 yaşında!
        Sonu gelmiyor! Bu sefer de 19 yaşında!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Sürpriz teklif!
        Sürpriz teklif!
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Türksat 6A uzaya fırlatıldı
        Türksat 6A uzaya fırlatıldı
        Kopenhag'da 'çöp toplayan' turistlere ödül verilecek
        Kopenhag'da 'çöp toplayan' turistlere ödül verilecek
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!

        Benzer Haberler

        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis
        Baraj gölünde kaybolan Muharrem'in cansız bedeni bulundu
        Baraj gölünde kaybolan Muharrem'in cansız bedeni bulundu
        Yüzmek için girdiği baraj gölünde kayboldu
        Yüzmek için girdiği baraj gölünde kayboldu
        Adana'da boğulmak üzereyken denizden çıkarılan kişi hastanede yaşamını yiti...
        Adana'da boğulmak üzereyken denizden çıkarılan kişi hastanede yaşamını yiti...
        Adana'da baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
        Adana'da baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
        Adana'da baraj gölüne giren genç gözden kayboldu
        Adana'da baraj gölüne giren genç gözden kayboldu