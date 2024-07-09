Adana'da uyuşturucu ticaretinden hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı
Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 14 hükümlü cezaevine gönderildi.
Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 14 hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 14 hükümlü yakalandı.
Adreslerde 560 gram sentetik uyuşturucu, 20 kök Hint keneviri, 48 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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