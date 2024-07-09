Adana'da motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı

M.T, olay sırasında da yanında bulunan diğer şüpheli E.Y'yi (22) de bir süre ilerledikten sonra motosiklete alarak kaçtı.

Bu sırada bölgeye giden şüpheli M.T. (17) motosikleti çalıştırarak ilerlemeye başlayınca arka kasadaki İ.Ç. bir süre sonra düştü.

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