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        Adana'da motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:33 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:33
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        Adana'da motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yeşilyurt Mahallesi'nde motosikletiyle geri dönüşüm malzemeleri toplayan İ.Ç. (40) bir marketin önündeki karton kutuları, aracının arkasına yaptırdığı kasaya yanındaki arkadaşının yardımıyla yerleştirmeye başladı.

        Bu sırada bölgeye giden şüpheli M.T. (17) motosikleti çalıştırarak ilerlemeye başlayınca arka kasadaki İ.Ç. bir süre sonra düştü.

        M.T, olay sırasında da yanında bulunan diğer şüpheli E.Y'yi (22) de bir süre ilerledikten sonra motosiklete alarak kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin adresini belirledi.

        Şüpheliler M.T. ve E.Y, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde operasyonla gözaltına alındı.

        Hırsızlık, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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