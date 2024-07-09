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        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılandığı davada karar

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otobüs şoförünü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik" indirimiyle 25 yıl, ona yardım ettiği belirtilen diğer sanığa da yaşının küçük olması nedeniyle 10 yıl hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:58 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:58
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        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılandığı davada karar
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otobüs şoförünü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik" indirimiyle 25 yıl, ona yardım ettiği belirtilen diğer sanığa da yaşının küçük olması nedeniyle 10 yıl hapis verildi.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 10 Haziran 2023'te otobüs şoförü Mehmet Tayfun Kalan'ın bıçakla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan cinayet zanlısı minibüs şoförü M.T. ile kavga sırasında ona yardım ettiği öne sürülen A.K. (17) ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay günü otobüs sürücüsü Kalan ile minibüs sürücüsü M.T. arasında yolcu almak için durakta uzun süre bekleme meselesi nedeniyle kavga çıktığını, tarafların kavga sırasında birbirlerine bıçakla saldırdığını, A.K'nin de maktulü darbettiğini belirtti.

        Savcı, bilirkişi raporuna göre kullandığı dolmuşun sesli kamera görüntüleri üzerinde yapılan tespitte M.T'nin telefonla aradığı kişiye, "Bıçak yedim, onu da vurdum." dediğinin belirlendiğini ve hastaneye kaldırılan Mehmet Tayfun Kalan'ın burada hayatını kaybettiği anlatarak, sanıkların "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan M.T, olay günü Mehmet Tayfun Kalan ile yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

        "Kendisine saate dikkat etmediğini söyledim. O da bana küfrederek 'İn aşağıya neyse derdin konuşalım' şeklinde sözler söyledi. Aracın el frenini iki kez çekti. Ben aşağıya inmek, kendisine bulaşmak istemedim. Kendisine düzgün konuşmasını söyledim, basıp gittim. Alışveriş merkezinin orada bulunan durağa gelip saatimin dolmasını bekledim. Tam duraktan çıkacakken yolcuların bindiği orta kapıdan maktul bizim araca bindi. Otobüsün geldiğinden bile haberim olmamıştı. Araca bindikten sonra bana hakaret etti. Ben maktul A.K'ye vurduğu için yanına doğru gittim. Kendisine bir tekme attım. Kavga çıktı. Birbirimize yumruk attık. Bu sırada kemer üstü bel kısmından yaralandım, şahsın elinden bıçağı almaya çalıştım. Yerde mücadele ederken elinden bıçağı aldım, kendimi ve A.K'yi korumak amacıyla bıçağı salladım. Herhangi bir hedef almadım. Bıçağı sallarken de 'Buradan git' diye kendisine bağırdım. Şahıs bıçağı almak istediği sırada kesici kısmından tutmuş, yaralanmış vaziyetteydi. Ben ve A.K. hastaneye gittik, şahsın yaralandığını ve sonrasında öldüğünü öğrendim. Bıçak bana ait değildir, maktule aittir. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım."

        Sanık A.K. de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı sanık M.T'nin cezasını, cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 25 yıla indirdi. A.K'yi de "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptıran heyet, suç tarihinde 15-18 yaş aralığında olması nedeniyle önce 18 yıla indirdiği sanığın cezasını, "geçmişini ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini" de hafifletici sebep sayarak 10 yıla indirdi. Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına da karar verdi.

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde 10 Haziran 2023'te otobüs şoförü Mehmet Tayfun Kalan ile minibüs sürücüsü M.T. ve yanındaki A.K. arasında tartışma çıkmış, daha sonra yaşanan kavgada taraflar birbirlerini bıçakla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Kalan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan M.T. ile A.K, 13 Haziran 2023'te tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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