Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        AK Parti Adana İl Başkanı Gülaçtı'dan belediyelerden çıkartılan işçilerle ilgili açıklama:

        AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Yüreğir ve Aladağ belediyelerindeki bazı işçilerin cep telefonlarına gönderilen SMS'le işlerinden edildiğini belirterek, "İl Başkanlığı olarak il ve ilçe yönetimlerimizde yer alan avukatlarımız eliyle, ücretsiz olarak emekçi kardeşlerimizin vekaletlerini alıyoruz ve işe iade süreçleri gerçekleşene kadar hukuki zeminde mücadeleyi onlarla birlikte üstleniyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Adana İl Başkanı Gülaçtı'dan belediyelerden çıkartılan işçilerle ilgili açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Yüreğir ve Aladağ belediyelerindeki bazı işçilerin cep telefonlarına gönderilen SMS'le işlerinden edildiğini belirterek, "İl Başkanlığı olarak il ve ilçe yönetimlerimizde yer alan avukatlarımız eliyle, ücretsiz olarak emekçi kardeşlerimizin vekaletlerini alıyoruz ve işe iade süreçleri gerçekleşene kadar hukuki zeminde mücadeleyi onlarla birlikte üstleniyoruz." dedi.

        Gülaçtı, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından milletin kararını büyük saygı ile karşıladıklarını, siyasi görüşlerden bağımsız şekilde şehir ve ülke için iş, eser, hizmet üreten herkesi ön şartsız şekilde takdir etmeye ve alkışlamaya hazır olduklarını söyledi.

        Ortaya koydukları yapıcı ve net tavra rağmen CHP'li belediyelerin henüz görev sürelerinin başında üzücü icraatleri olduğunu ifade eden Gülaçtı, belediyelere ait sosyal tesisler ve hizmet alanlarında fahiş zamlar yapıldığını, çalışanların ikramiye, sosyal denge ve ulaşım yardımı gibi alacaklarının ödenmediğini, asfalt yamalarının dahi parke taşıyla yapıldığını anlattı.

        Gülaçtı, Adana Büyükşehir Belediyesinin de kenti en basit hizmetlerden mahrum bıraktığını, sinekle mücadele, altyapının iyileştirilmesi, trafik gibi sorunları çözmek yerine reklam kampanyalarıyla halkı aldatmaya çalıştığını dile getirdi.

        - İşten çıkartılan işçiler

        Seçimlerin ardından, evlerine ekmek götüren işçi ve emekçilerin işlerine gerekçesiz, hukuksuz ve haksız şekilde son verildiğini bildiren Gülaçtı, şöyle devam etti:

        "Şu ana kadar Yüreğir Belediyesinde yaklaşık 300, Aladağ Belediyesinde 26 emekçi kardeşimiz bir gece saatinde cep telefonlarına gelen SMS ile işlerinden edildi. Üstelik ilgili kanunun 22. maddesi olarak tanımlanan 'diğer sebepler' başlığı altında bu işlemi yaparak, ekmeklerinden ettikleri kardeşlerimizin işsizlik maaşı almasının dahi önüne geçerek adeta düşmanca bir tavır sergiliyorlar. 2019 yılında da benzer bir süreç yaşanmış o dönemde de binlerce işçi kardeşimiz aynı tavır ile işlerinden edilmişti. Devam eden süreçte 'bankamatikçi' yaftaları ile süreç haklı gösterilmeye çalışılmıştı ancak geçen 5 yılı aşkın sürede bunu asla ispat edemediler. Birçok kardeşimiz hukuki süreçleri kazanarak işlerine döndü."

        Haksız yere işten çıkartılan işçilerin yanında olacaklarını belirten Gülaçtı, "İl Başkanlığı olarak il ve ilçe yönetimlerimizde yer alan avukatlarımız eliyle, ücretsiz olarak emekçi kardeşlerimizin vekaletlerini alıyoruz ve işe iade süreçleri gerçekleşene kadar hukuki zeminde mücadeleyi onlarla birlikte üstleniyoruz." ifadelerini kullandı.

        Açıklamanın ardından partili avukatlar, işlerinden çıkartılan bazı işçilerden temsili olarak vekaletnamelerini teslim aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalyasporlu Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı!
        Antalyasporlu Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı!
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı

        Benzer Haberler

        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılandığı dava...
        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılandığı dava...
        Rehabilitasyon için başladığı yüzmede Paris Paralimpik Oyunları'na katılmay...
        Rehabilitasyon için başladığı yüzmede Paris Paralimpik Oyunları'na katılmay...
        Kasadaki kağıt toplayıcısını fark etmeyip, motosikleti çaldılar; o anlar ka...
        Kasadaki kağıt toplayıcısını fark etmeyip, motosikleti çaldılar; o anlar ka...
        Durakta fazla bekleme cinayetine 25 yıl hapis cezası
        Durakta fazla bekleme cinayetine 25 yıl hapis cezası
        Adana'da motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı
        Adana'da motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı
        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 tutuklama
        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 tutuklama