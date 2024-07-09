AK Parti Adana İl Başkanı Gülaçtı'dan belediyelerden çıkartılan işçilerle ilgili açıklama:

AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Yüreğir ve Aladağ belediyelerindeki bazı işçilerin cep telefonlarına gönderilen SMS'le işlerinden edildiğini belirterek, "İl Başkanlığı olarak il ve ilçe yönetimlerimizde yer alan avukatlarımız eliyle, ücretsiz olarak emekçi kardeşlerimizin vekaletlerini alıyoruz ve işe iade süreçleri gerçekleşene kadar hukuki zeminde mücadeleyi onlarla birlikte üstleniyoruz." dedi.

Gülaçtı, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından milletin kararını büyük saygı ile karşıladıklarını, siyasi görüşlerden bağımsız şekilde şehir ve ülke için iş, eser, hizmet üreten herkesi ön şartsız şekilde takdir etmeye ve alkışlamaya hazır olduklarını söyledi.

Ortaya koydukları yapıcı ve net tavra rağmen CHP'li belediyelerin henüz görev sürelerinin başında üzücü icraatleri olduğunu ifade eden Gülaçtı, belediyelere ait sosyal tesisler ve hizmet alanlarında fahiş zamlar yapıldığını, çalışanların ikramiye, sosyal denge ve ulaşım yardımı gibi alacaklarının ödenmediğini, asfalt yamalarının dahi parke taşıyla yapıldığını anlattı. Gülaçtı, Adana Büyükşehir Belediyesinin de kenti en basit hizmetlerden mahrum bıraktığını, sinekle mücadele, altyapının iyileştirilmesi, trafik gibi sorunları çözmek yerine reklam kampanyalarıyla halkı aldatmaya çalıştığını dile getirdi.

- İşten çıkartılan işçiler Seçimlerin ardından, evlerine ekmek götüren işçi ve emekçilerin işlerine gerekçesiz, hukuksuz ve haksız şekilde son verildiğini bildiren Gülaçtı, şöyle devam etti: "Şu ana kadar Yüreğir Belediyesinde yaklaşık 300, Aladağ Belediyesinde 26 emekçi kardeşimiz bir gece saatinde cep telefonlarına gelen SMS ile işlerinden edildi. Üstelik ilgili kanunun 22. maddesi olarak tanımlanan 'diğer sebepler' başlığı altında bu işlemi yaparak, ekmeklerinden ettikleri kardeşlerimizin işsizlik maaşı almasının dahi önüne geçerek adeta düşmanca bir tavır sergiliyorlar. 2019 yılında da benzer bir süreç yaşanmış o dönemde de binlerce işçi kardeşimiz aynı tavır ile işlerinden edilmişti. Devam eden süreçte 'bankamatikçi' yaftaları ile süreç haklı gösterilmeye çalışılmıştı ancak geçen 5 yılı aşkın sürede bunu asla ispat edemediler. Birçok kardeşimiz hukuki süreçleri kazanarak işlerine döndü."