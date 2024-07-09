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        Adana'da tartıştığı kızını sokakta öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan babaya dava

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokakta tartıştığı kızını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan baba hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:53
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        Adana'da tartıştığı kızını sokakta öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan babaya dava
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokakta tartıştığı kızını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan baba hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

        Anadolu Mahallesi'nde 26 Şubat'ta, uyuşturucu kullandığını öne sürerek tartıştığı kızı Dilan Özdemir'i (19) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle polis ekiplerince yakalanan ve 27 Şubat'ta tutuklanan Turhan Özdemir (54) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Dilan Özdemir'in daha önce evden kaçtığı ve olay tarihinde kimliğini teslim almak için ablası Ş.A. ile telefonla irtibat kurduğu belirtildi.

        Turhan Özdemir'in kızları Ş.A. ve Dilan Özdemir'in telefon konuşmasını dinlediği ve kimlik için buluşacakları adrese önceden gittiği, burada bıçakla saldırdığı Dilan Özdemir'in kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği iddianamede yer aldı.

        - Sanığın çelişkili beyanı iddianamede

        İddianamede, Turhan Özdemir'in emniyetteki ifadesinde "Kızını uyuşturucu kullandığı için kendisinin bıçakladığı"na yönelik beyanlarda bulunduğu ancak savcılıkta bunu değiştirdiği kaydedildi. Savcılıkta, "Bıçak kızım Dilan Özdemir'in elindeydi ve bana doğru salladığı sırada Dilan'ın elinden almaya çalıştım, bu sırada Dilan yere düştü, ne olduğunu anlamadım." şeklindeki ifadesiyle Turhan Özdemir'in çelişkili beyan verdiği belirtildi.

        Sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği aktarılan iddianamede, "Sanığın olay tarihinde kızı olan maktul Dilan Özdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden birden fazla kez bıçaklayarak öldürdüğü, yakalandıktan sonraki aşamalarda çelişkili beyanlarda bulunduğu, suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği dikkate alınarak Turhan Özdemir'in 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep olunur." ifadeleri kullanıldı.

        Tutuklu sanığın yargılaması Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

        Merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 26 Şubat'ta uyuşturucu kullandığını iddia ederek tartıştığı kızı Dilan Özdemir'i sokakta bıçakla ağır yaralayan Turhan Özdemir kaçmış, polis ekiplerince olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalanmış ve 27 Şubat'ta nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Ağır yaralanan Dilan Özdemir ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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