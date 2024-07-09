Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:13 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Demirtaş Ceyhun Bulvarı'ndaki 10 katlı bir inşaatın 6'ncı katında çalışan Mehmet Ali Soylu (44) dengesini kaybederek düştü.

        Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Soylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Soylu'nun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        "Ya zam ya seçim olacak"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Arkadaşını taşla öldürdü!
        Arkadaşını taşla öldürdü!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 18-20 Ekim'de düzenlenecek
        8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 18-20 Ekim'de düzenlenecek
        Adana'da tartıştığı kızını sokakta öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan babaya d...
        Adana'da tartıştığı kızını sokakta öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan babaya d...
        AK Parti Adana İl Başkanı Gülaçtı'dan belediyelerden çıkartılan işçilerle i...
        AK Parti Adana İl Başkanı Gülaçtı'dan belediyelerden çıkartılan işçilerle i...
        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılandığı dava...
        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılandığı dava...
        Rehabilitasyon için başladığı yüzmede Paris Paralimpik Oyunları'na katılmay...
        Rehabilitasyon için başladığı yüzmede Paris Paralimpik Oyunları'na katılmay...
        Kasadaki kağıt toplayıcısını fark etmeyip, motosikleti çaldılar; o anlar ka...
        Kasadaki kağıt toplayıcısını fark etmeyip, motosikleti çaldılar; o anlar ka...