Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Valisi Köşger, LGS sınavında tam puan alan öğrencileri kabul etti

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alarak başarı gösteren öğrencileri kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Valisi Köşger, LGS sınavında tam puan alan öğrencileri kabul etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alarak başarı gösteren öğrencileri kabul etti.

        Köşger, sınavda tam puan alan öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Köşger, "Öğrencilerimizin bu başarısı, sadece akademik açıdan başarılı olduklarını değil, aynı zamanda kararlılıkla hedeflerine yönelme ve azimli çalışma sergilediklerini göstermektedir. Bu gençlerimiz özverili çalışmalarıyla, bilgi ve becerileriyle, ülkemizi daha aydınlık bir yarınlara taşıyacak liderler olarak yetişmektedirler. Bu nedenle onların başarılarına sahip çıkmak ve onları desteklemek, hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

        Programda öğrencilerin velileri ve öğretmenleri de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        "Ya zam ya seçim olacak"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Arkadaşını taşla öldürdü!
        Arkadaşını taşla öldürdü!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        Sıva yaparken 6'ncı kattan düşüp, öldü
        Sıva yaparken 6'ncı kattan düşüp, öldü
        Adana'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
        Adana'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
        8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 18-20 Ekim'de düzenlenecek
        8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 18-20 Ekim'de düzenlenecek
        Adana'da tartıştığı kızını sokakta öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan babaya d...
        Adana'da tartıştığı kızını sokakta öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan babaya d...
        AK Parti Adana İl Başkanı Gülaçtı'dan belediyelerden çıkartılan işçilerle i...
        AK Parti Adana İl Başkanı Gülaçtı'dan belediyelerden çıkartılan işçilerle i...
        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılandığı dava...
        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılandığı dava...