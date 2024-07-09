İmamoğlu'nda kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ahırın çatısı uçtu
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir çiftlikteki ahırın çatısı uçtu.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir çiftlikteki ahırın çatısı uçtu.
Koyunevi Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Rüzgar nedeniyle bir çiftlikteki ahırın çatısı uçtu.
Çitlikte hasar meydana geldi.
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