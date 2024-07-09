Kozan'da göllere 443 bin sazan yavrusu bırakıldı

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, yaptığı açıklamada, her yıl düzenli olarak Seyhan Su Ürünleri Üretme İstasyonunda üretilen sazan balıklarının göllere bırakıldığını söyledi.

Üretimi yapılan 443 bin sazan yavrusu, ilçedeki çeşitli göllere bırakıldı.

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