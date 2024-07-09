Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Hayati tehlikesi bulunan Fatma Gürdal ve Emre Gürdal, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada, sürücü Bülbül, yanındaki Ramazan Bozkurt (33) ve Selahattin Demiryürek (24) ile diğer sürücü Gürdal, Fatma Gürdal (27), Veysel Musab Gürdal (10), Elif Su Gürdal (8) yaralandı.

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