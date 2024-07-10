Kavgaya karışan ve polis merkezinde gözaltı odasına zarar veren sanığa hapis

Sanığın, konulduğu gözaltı odasının kapısını tekmelediğini, iç tarafta bulunan demir kapı kolunu ve pencerenin dışındaki korkuluğun demirini kırdığını, eyleminin kamera kaydıyla tespit edildiğini ve olayın görüntü izleme tutanağında da anlatıldığını bildiren savcı, H.A.T'nin "kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü H.A.T'nin İncirlik Sağlık Ocağı önünde kavgaya karışması nedeniyle gözaltına alındığını ve işlemleri için İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldüğünü belirtti.

Adana'da kavgaya karıştığı için yakalanan ve götürüldüğü İncirlik Polis Merkezi'nde gözaltı odasının kapı kolunu ve pencerenin demir korkuluğunu kırdığı öne sürülen sanığa "kamu malına zarar verme" suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

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