Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 42 zanlı tutuklandı
Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 56 şüpheliden 42'si tutuklandı.
Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 56 şüpheliden 42'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Haziran-6 Temmuz'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.
Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 7 kilo 708 gram esrar, 3 bin 633 uyuşturucu etkili hap, 1816 gram sentetik uyuşturucu, 259 gram uyuşturucu ham maddesi, 60 kök kenevir ve ruhsatsız 4 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.
Ekipler adreslerdeki 56 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 42'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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