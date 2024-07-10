Adana'da elektrikli bisiklet gasbeden sanığa 5,5 yıl hapis

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 10 yıl hapse çarptırdığı sanığın cezasını, yaşı ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini hafifletici sebep kabul edip 5 yıl 6 ay 20 güne indirdi.

Sanık ise savunmasında pişman olduğunu belirterek, "Tahliye olduktan sonra müştekinin zararını gidermek istiyorum." ifadesini kullandı.

B.K'nin, direnen müştekiyi öldürmekle tehdit ettiğini anlatan savcı, bisikleti zorla alıp kaçan sanığın "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

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