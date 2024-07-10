Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 42 şüpheli tutuklandı

Denetimlerde, 56 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 1 milyon 141 bin 798 lira ceza kesildi.

Faaliyetlerde ruhsatsız 65 tabanca, 13 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, silahlara ait 75 şarjör, 1080 fişek ile silah parçaları, 1479 gram uyuşturucu, 715 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 590 lira ve 6 çalıntı araç ele geçirildi.

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