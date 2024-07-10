Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 42 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 42 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 10:29 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 42 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 42 şüpheli tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.

        Faaliyetlerde ruhsatsız 65 tabanca, 13 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, silahlara ait 75 şarjör, 1080 fişek ile silah parçaları, 1479 gram uyuşturucu, 715 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 590 lira ve 6 çalıntı araç ele geçirildi.

        Denetimlerde, 56 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 1 milyon 141 bin 798 lira ceza kesildi.

        Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 42 şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 247 kişiyi de yakaladı.

        Yabancı uyruklu kişilerin de sorgulandığı uygulamalarda aranan 5 kişi gözaltına alındı, 7 kişi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Öte yandan denetimlerde dilencilik yapan 25 kişiye para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        'Adam' arıyor
        'Adam' arıyor
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        5 ilin valisi değişti
        5 ilin valisi değişti
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı

        Benzer Haberler

        Adana'da elektrikli bisiklet gasbeden sanığa 5,5 yıl hapis
        Adana'da elektrikli bisiklet gasbeden sanığa 5,5 yıl hapis
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 42 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 42 zanlı tutuklandı
        Kavgaya karışan ve polis merkezinde gözaltı odasına zarar veren sanığa hapi...
        Kavgaya karışan ve polis merkezinde gözaltı odasına zarar veren sanığa hapi...
        Kozan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 7 yaralı
        Kozan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 7 yaralı
        Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Kazada otomobilin altında kalan Furkan, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti
        Kazada otomobilin altında kalan Furkan, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti