MHP Adana İl Başkanı Kanlı, sahipsiz hayvan sorununa çözüm bulunmasını istiyor

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, sahipsiz hayvanlardan kaynaklı sorunların çözümü için belediyelere çağrıda bulundu.

Kanlı, yaptığı açıklamada, belediyelerin istişare ve işbirliği halinde sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunu çözmesi gerektiğini belirtti.

Sorunun çok tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade eden Kanlı, bu konuya çözüm bulunması gerektiğini bildirdi.

Kanlı, yasalar ve konumu gereği en büyük sorumluluğun Büyükşehir Belediyesinde olduğunu belirterek, ilçe belediyeleriyle de görüşmek suretiyle sorunun çözümüne yönelik somut bir adım atması gerektiğini kaydetti.