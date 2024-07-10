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        Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 16:19 Güncelleme: 10.07.2024 - 16:19
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        Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Avcıpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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