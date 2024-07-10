Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.

Avcıpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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