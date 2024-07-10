GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Avcıpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yağmurun ardından yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter, yangın söndürme uçağı ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.